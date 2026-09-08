Ungarn weist zehn russische Diplomaten aus. Diese hätten in Ungarn Aktivitäten ausgeübt, „die für Diplomaten gemäß der Wiener Konvention inakzeptabel sind“, teilte Ungarns Außenministerin Anita Orban mit. Ungarn habe die betroffenen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Budapest aufgefordert, das Land zu verlassen. Ziel sei es, Ungarns „Sicherheit und Souveränität“ zu schützen. Es bedeute aber nicht, dass man die diplomatischen Beziehungen zu Russland abbrechen wolle, betonte Orban. Man wolle den „notwendigen Dialog“ auf Grundlage gegenseitigen Respekts und Einhaltung der Regeln fortsetzen. „Wir verteidigen unsere Souveränität“, erklärte dazu Ministerpräsident Peter Magyar. Die russische Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa kündigte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge an, dass die Reaktion „hart und schmerzhaft“ sein werde.