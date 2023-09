Die neuen Militärmachthaber im Niger haben den Luftraum des Landes wieder für alle kommerziellen Flüge geöffnet. Dies erklärte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag ohne Angabe von Gründen. Die Armee hatte den Luftraum am 6. August unter Hinweis auf die Gefahr einer militärischen Interventionen des westafrikanischen Regionalblocks Ecowas geschlossen. Dies zwang Air France und andere europäische Fluggesellschaften dazu, einige Flüge auszusetzen und längere Routen zu nehmen. Viele Flugrouten über Afrika verlaufen normalerweise über Niger. Das Militär putschte dort am 26. Juli und stürzte Präsidenten Mohamed Bazoum. Ecowas hat einen Militäreinsatz nicht ausgeschlossen.