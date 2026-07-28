In Iran sind im Zuge einer Hinrichtungswelle abermals zwei Männer im Zusammenhang mit den Protesten Anfang des Jahres exekutiert worden. Den Männern sei zur Last gelegt worden, bei den Massenprotesten an der Ermordung von Polizeibeamten in der Stadt Isfahan beteiligt gewesen zu sein, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan. Die beiden Männer wurden iranischen Medienberichten zufolge in der Öffentlichkeit gehängt. Sie seien dort hingerichtet worden, wo die Polizisten ums Leben gekommen waren, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr.

In der Nacht hatten die Vorbereitungen für die öffentliche Hinrichtung bereits für einen Aufschrei gesorgt. Videos in sozialen Medien zeigten Menschenmengen vor Ort. Der als Vahid bekannte Netzjournalist berichtete auf Telegram über Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Staatskräfte rückten demnach mit Motorrädern, gepanzerten Fahrzeugen und schweren Waffen rund um den Hinrichtungsort vor. Die Internetverbindung in Isfahan sei gestört gewesen.

In dem umstrittenen Prozess wurden Aktivisten zufolge 14 Männer zum Tode verurteilt. Angehörige versammelten sich aus Sorge vor dem Zentralgefängnis in Isfahan, wie das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA berichtete.

Die iranische Justiz hat mit den neuen Exekutionen nun mindestens 27 Männer im Kontext der Proteste und Unruhen hingerichtet. Die Demonstrationen im Winter waren Ende Dezember angesichts der Wirtschaftskrise im Land ausgebrochen und entwickelten sich rasch zu Massenprotesten gegen die autoritäre Führung. Der Staat ließ sie gewaltsam niederschlagen. Tausende Demonstranten wurden dabei getötet.