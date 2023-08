Die Afrikanische Union (AU) verschärft ihren Kurs gegenüber den Putschisten in Niger. Die Spitze der alle afrikanischen Staaten umfassenden Organisation hat Niger am Dienstag von allen gemeinsamen Aktivitäten ausgeschlossen. Zudem rief die AU ihre Mitglieder dazu auf, alles zu vermeiden, was die Militärregierung in Niamey legitimieren könnte. Am Montag hatte die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas die Vorschläge der Putschisten zurückgewiesen, innerhalb von drei Jahren zur Demokratie zurückzukehren. Die Haltung sei die gleiche geblieben, sagte ein Ecowas-Vertreter: Präsident Mohamed Bazoum müsse ohne Vorbedingungen freigelassen und die verfassungsmäßige Ordnung sofort wieder hergestellt werden.