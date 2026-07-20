Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat der AfD Missbrauch der Geschichte vorgeworfen. Hintergrund ist die Äußerung des AfD-Politikers Oliver Kirchner, der die Politik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und DDR-Machthaber Walter Ulbricht gleichgesetzt hatte. Zudem war bei einer Veranstaltung mit dem AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla die DDR-Hymne gesungen worden. „Wenn AfD-Funktionäre Friedrich Merz mit Walter Ulbricht und die sogenannte Brandmauer mit der Berliner Mauer gleichsetzen, stellen sie die AfD in die Rolle derer, die von der SED-Diktatur brutal verfolgt wurden“, sagte Stiftungsdirektorin Anna Kaminsky. „Wer zugleich die Hymne dieser Diktatur singt, macht sich mit den Tätern gemein. Das eine widerspricht dem anderen - und beides zusammen ist ein Missbrauch der Geschichte.“