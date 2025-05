Israels Regierung will sich mit den kritischen Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum Gaza-Krieg auseinandersetzen. Das versicherte der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. „Wenn Friedrich Merz diese Kritik gegenüber Israel erhebt, dann hören wir sehr gut zu, weil er ein Freund ist.“ Merz hatte am Montag beim WDR-Europaforum in Berlin gesagt: „Das, was die israelische Armee im Gazastreifen macht, ich verstehe – offen gestanden – nicht mehr, mit welchem Ziel.“ Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, lasse sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen. Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hält das Vorgehen Israels im Gazastreifen für einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Er teile in dieser Frage die Auffassung von Kanzler Friedrich Merz, sagt Wadephul beim WDR-Europaforum. Der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich befürwortete im Deutschlandfunk einen Stopp der Waffenlieferungen nach Israel.