Mitten im Iran-Krieg ist ein jahrelang in Teheran festgehaltenes französisches Lehrerpaar freigekommen. „Cécile Kohler und Jacques Paris sind frei und auf dem Weg nach Frankreich, nachdem sie dreieinhalb Jahre lang in Iran inhaftiert waren“, teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit. Er dankte den Behörden des Oman für ihre Vermittlungsbemühungen. Frankreich hatte der iranischen Regierung vorgeworfen, die Franzosen als „Staatsgeiseln“ zu halten. Das französische Paar war 2022 in Iran festgenommen und im Oktober 2025 wegen angeblicher Spionage für Israels Geheimdienst zu 17 und 20 Jahren Haft verurteilt worden. Anfang November wurden die beiden aus der Haft entlassen, durften aber nicht ausreisen. Paris hatte zuvor eine Iranerin auf freien Fuß gesetzt, die wegen Terrorverherrlichung in Untersuchungshaft saß.