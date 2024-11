Der komplette Landesvorstand der Brandenburger Grünen hat nach dem Debakel bei der Landtagswahl seinen Rückzug angekündigt. „Nach gründlichen Überlegungen sind wir als Landesvorstand zu dem Entschluss gekommen, früher als geplant den Weg freizumachen und Platz für eine personelle Neuaufstellung zu schaffen“, erklärte Co-Landeschefin Hanna Große Holtrup. „Damit ermöglichen wir einem neuen Landesvorstand, schon aktiver Teil der strategischen Neuausrichtung zu sein.“ Der Landesvorstand könne die neuen Herausforderungen der außerparlamentarischen Opposition in der jetzigen Konstellation „nicht mit voller Kraft machen“, wie es wünschenswert sei, sagte Große Holtrup. „Deswegen übernehmen wir auch die Verantwortung.“ Die Wahl des Landesvorstands soll daher von Herbst 2025 auf das Frühjahr 2025 vorgezogen werden. Wer die Brandenburger Grünen mit rund 3000 Mitgliedern künftig führt, ist offen: „Wir haben als Partei da transparente Prozesse, es wird nicht vorher irgendwie ausgeklüngelt“, sagte Große Holtrup.

Beide Landesvorsitzenden haben Zukunftspläne: Große Holtrup will demnächst ihr geplantes Rechtsreferendariat beginnen. Co-Landeschefin Alexandra Pichl will sich im kommenden Jahr als Bürgermeisterin von Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) bewerben. Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 22. September auf 4,1 Prozent gekommen und hatten ihr Ergebnis von 2019 damit mehr als halbiert. Weil sie unter der Fünf-Prozent-Hürde landeten und kein Direktmandat gewannen, flogen sie nach 15 Jahren aus dem Landtag. Die Grünen regierten bisher fünf Jahre lang mit SPD und CDU.