Wegen des hohen Krankenstands stellt Bundeskanzler Friedrich Merz erneut die telefonische Krankschreibung infrage. Darüber müsse man mit dem Koalitionspartner SPD sprechen, sagte der CDU-Vorsitzende im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg. Merz sagte in Bad Rappenau, die Beschäftigten in Deutschland kämen im Schnitt auf 14,5 Krankentage. „Das sind fast drei Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten.“ Der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wandte sich im Tagesspiegel sagte, eine Verbesserung lasse sich durch „Vorbeugemedizin“ erreichen, aber nicht durch „Gängelei der Kranken“. Linken-Geschäftsführer Janis Ehling forderte, mehr über Personalmangel und krank machende Arbeitsbedingungen zu reden.