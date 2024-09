Iran hat nach schwedischen Angaben im Sommer 2023 mit einer massiven Hacker-Operation auf Koranverbrennungen reagiert. Iranische Hacker hätten einen größeren SMS-Dienst eines schwedischen Unternehmens übernommen und 15.000 Mitteilungen verschickt, in denen zu Rache gegen „Koranschänder“ aufgerufen wurde, so die Staatsanwaltschaft. Mit der Aktion sollte das Meinungsbild in Schweden beeinflusst und die Gesellschaft gespalten werden, sagte Staatsanwalt Mats Ljungqvist. Iran reagierte auf die Vorwürfe zunächst nicht. Schweden hatte 2023 mehrere Koranverbrennungen erlebt, die teils gewaltsame Proteste in einer Reihe von Ländern sowie diplomatischen Ärger ausgelöst hatten. Zu dem Zeitpunkt rang die Regierung in Stockholm noch um die ausbleibenden Zustimmungen der Türkei und Ungarns zum schwedischen Nato-Beitritt. Diesen blockierte die Türkei schließlich bis Anfang 2024.