Die SPD in Brandenburg plant nach dem Aus für die Rot-Lila-Koalition zügige Gespräche mit der CDU über eine neue Koalition. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat die SPD einen Landesparteitag für den 14. März einberufen. Ziel ist es demnach, mit den Verhandlungen bis dahin fertig zu sein. Die SPD hat dafür sechs Verhandler bestimmt. Das erste Gespräch mit der CDU ist für diese Woche geplant. Bei der CDU haben Landesvorstand und Fraktion den Landeschef Jan Redmann beauftragt, Koalitionsgespräche vorzubereiten. Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte die SPD/BSW-Koalition am Dienstag nach mehreren Austritten aus der BSW-Fraktion beendet. SPD und CDU hätten zwei Stimmen Mehrheit – wie SPD und BSW nach der Landtagswahl.