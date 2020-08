Das Bundesgesundheitsministerium plant nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe offenbar keine rasche Neuregelung zum assistierten Suizid. In einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion ist zudem nur von einer "eventuelle(n) Neuregelung" die Rede. Dazu habe das Ministerium um externe Expertisen gebeten. "Die Entwicklung eines legislativen Schutzkonzeptes bedarf einer sorgfältigen Prüfung aller vom Bundesverfassungsgericht aufgezeigten Anforderungen", heißt es in der Antwort. "Hierfür werden vertiefte Diskussionen im Parlament und auch innerhalb der Bundesregierung notwendig sein." Nach Angaben des Ministeriums liegen bislang 52 Stellungnahmen verschiedener Verbände, Institutionen und von Vertretern der Wissenschaft für eine mögliche Neuregelung vor. Die Sichtung dauere noch an.