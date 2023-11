Nach der umstrittenen Demonstration in Essen mit Kalifat-Forderungen auf offener Straße lässt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) schärfere Auflagen zum Beispiel zu Deutsch als Versammlungssprache prüfen. Generelle Verbote von Demonstrationen seien dagegen rechtlich schwierig durchsetzbar. "Verbieten ist die schwächste Karte, die wir haben", sagte er am Donnerstag im Landtag. Auch für eine Verschärfung des Versammlungsgesetzes sehe er kaum Spielraum. An der Demonstration am vergangenen Freitag hatten rund 3000 Menschen teilgenommen. Frauen und Männer wurden dabei von den Ordnern angehalten, getrennt zu laufen und sich bei der Kundgebung getrennt aufzustellen. Laut Polizei wurden neben Pro-Palästina-Fahnen auch Symbole und Fahnen gezeigt, die den verbotenen Zeichen des Islamischen Staats und der Taliban stark ähnelten, aber eben doch leicht abwichen, so dass sie nicht verfolgbar waren. Gegen den Versammlungsleiter läuft ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung. Vor kurzem waren Betätigungsverbote für die islamistische Hamas-Bewegung und das Netzwerk Samidoun in Kraft getreten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte am Donnerstag im Bundestag: "Wir arbeiten schon an weiteren Verboten".