17. Dezember 2018, 10:45 Uhr Nach jüngsten Äußerungen SPD startet neues Ausschlussverfahren gegen Thilo Sarrazin

Die SPD will noch einmal versuchen, Thilo Sarrazin aus der Partei auszuschließen.

Der umstrittene Autor wird in der SPD seit längerer Zeit kritisiert, vor allem seine Aussagen zum Islam verstören die Genossen.

Der SPD-Vorstand will erneut versuchen, den umstrittenen Autor Thilo Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Die Thesen Sarrazins seien nicht mit den Grundsätzen der SPD vereinbar, teilte Generalsekretär Lars Klingbeil mit. Er füge der Partei "schweren Schaden" zu.

Grundlage für die Entscheidung war demnach der Bericht einer Untersuchungskommission zu Sarrazins jüngsten Äußerungen und Veröffentlichungen. In der Kommission saßen unter anderem Gesine Schwan und Herta Däubler-Gmelin. Die SPD hatte das Gremium damit beauftragt, Sarrazins jüngstes islamkritisches Buch und sein sonstiges Handeln zu prüfen und eine Empfehlung für den weiteren Umgang mit dem Parteimitglied abzugeben.

Der frühere Bundesbank-Vorstand Sarrazin wird in der SPD seit längerer Zeit als islamfeindlich kritisiert, ein Parteiausschluss scheiterte jedoch zuletzt 2011. Damals wurde sein Bestseller "Deutschland schafft sich ab" sehr kritisch gesehen. Die Bundes-SPD und weitere Antragsteller zogen ihre Anträge auf Ausschluss jedoch zurück, nachdem Sarrazin zugesichert hatte, sich künftig an die Grundsätze der Partei zu halten.

Danach sieht es nun aber nicht aus. Im August veröffentlichte Sarrazin sein neues Buch "Feindliche Übernahme", in dem er den Islam als Bedrohung für Deutschland und Europa darstellt. Die SPD-Spitze forderte Sarrazin daraufhin auf, die Partei von sich aus zu verlassen. Ein Schritt, den dieser aber verweigerte. Er sei seit 45 Jahren Mitglied der SPD und "ich fühle mich in der SPD, in der ich aufwuchs, nach wie vor gut aufgehoben", sagte er zur Begründung.