Das Grab des langjährigen Bundeskanzlers Helmut Kohl ist als letzte Ruhestätte mit Denkmalcharakter umgestaltet worden. In Speyer (Pfalz) steht nach mehrwöchigen Arbeiten nun ein etwa 2,50 Meter hoher Gedenkstein aus hellgelbem Sandstein mit Namen sowie Geburts- und Sterbedatum von Kohl (1930-2017). Darunter ist „Kanzler der Einheit“ und „Ehrenbürger Europas“ zu lesen. Die Schrift ist von Hand in den Stein gehauen. Seit der Beerdigung war die Ruhestätte lediglich aus Pflanzen, Buntsandstein und einem schlichten, massiven Holzkreuz gestaltet gewesen, was auch kritische Stimmen laut werden ließ. „Für mich war immer klar, dass das Grab letztlich Denkmalcharakter haben muss“, sagt Kohls Witwe Maike Kohl-Richter. Das habe aber Zeit gebraucht. Die Kosten trägt Kohl-Richter nach eigener Aussage selbst. Zur Höhe wollte sie keine Angaben machen. Der Betrag soll sich nach dpa-Informationen im hohen fünfstelligen Bereich bewegen.