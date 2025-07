Der als Landtagsvizepräsident zurückgetretene baden-württembergische SPD-Politiker Daniel Born hält an seinem Mandat im Parlament fest. Er wolle sich in den nächsten Monaten ganz auf seine Arbeit als gewählter Wahlkreisabgeordneter für den Wahlkreis Schwetzingen konzentrieren, um seine aktuellen Themen zu einem guten Abschluss zu bringen, schreibt Born in einer am Montag veröffentlichten Erklärung auf seiner Internetseite. Der SPD-Politiker hatte in der vergangenen Woche eingeräumt, bei einer geheimen Wahl auf einem Stimmzettel hinter dem Namen eines AfD-Kandidaten ein Hakenkreuz notiert zu haben. Der Vorfall hatte für Empörung bei allen Landtagsfraktionen gesorgt. Born selbst räumte in seiner Erklärung ein „verantwortungsloses und idiotisches Fehlverhalten“ ein.