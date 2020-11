Zwei der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz haben sich in häusliche Quarantäne begeben. Norbert Röttgen und Friedrich Merz arbeiten derzeit von zu Hause aus, nachdem beide mit einem später positiv auf Corona getesteten Kollegen an einer Parteiveranstaltung teilgenommen hatten. Röttgen war am Freitagabend mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Friedrich Merz von einem Studio aus an einer Online-Konferenz der sächsischen Union gewesen. Alle hatten dort Kontakt zu Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU), der am Sonntag mit einem Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Kretschmer ist ebenfalls in Quarantäne.