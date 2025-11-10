Die AfD hat empört auf die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 9. November reagiert. „Die Demokratie in Deutschland ist genau deshalb wehrhaft, weil sie auch Reden aushält, den Schicksalstag der Deutschen zu benutzen, um zu spalten“, sagte AfD-Chef Tino Chrupalla in Berlin. AfD-Co-Chefin Alice Weidel warf Steinmeier vor, sich parteipolitisch motiviert zu äußern. „Der Respekt vor dem im Grundgesetz als überparteilich angelegten Amt des Bundespräsidenten verbietet es, auf die parteipolitisch motivierten Äußerungen von Herrn Steinmeier anlässlich des Gedenkens an den Freudentag des Mauerfalls vom 9. November 1989 einzugehen“, sagte sie dem Portal The Pioneer. Der Bundespräsident hatte am Sonntag in deutlichen Worten zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen. Die AfD nannte Steinmeier in seiner Rede nicht namentlich, sprach aber etwa über ein Parteienverbot als „Ultima Ratio“ der wehrhaften Demokratie.