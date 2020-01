Schon seit Monaten war bekannt, dass Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn im Januar verkünden würde, ob er für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Doch anders als beim grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, dessen Zukunftspläne großes Rätselraten ausgelöst hatten, bevor er im September bekannt gab, noch einmal anzutreten, war die Spannung im Fall seines Parteifreunds verhalten bis nicht existent. Medien, Lokalpolitiker und Parteifreunde waren davon ausgegangen, dass der 64-jährige Kuhn, Gründungsmitglied der Grünen, ehemaliger Parteivorsitzender und Chef der Bundestagsfraktion, bei der Wahl im November 2020 noch einmal kandidieren würde. Er hat es zwar nie mit der Beliebtheit des in Stuttgart noch immer verehrten Ex-Oberbürgermeisters Manfred Rommel aufnehmen können, aber was heißt das schon in einem Bundesland, in dem die Abwesenheit von Tadel als Lob gilt? Und wer hört schon nach nur einer Amtszeit auf, wenn viele Projekte noch nicht abgeschlossen sind und die Chancen auf eine Wiederwahl gut stehen? Nun kam es anders. Kuhn will es nicht wie Kretschmann machen.

Es sei eine persönliche Entscheidung, betonte Kuhn. "Winfried hat sie so getroffen. Und ich habe sie so getroffen." Ausschlaggebend sei für ihn die lange Amtszeit von acht Jahren gewesen - eine baden-württembergische Besonderheit. Kuhn sagte, er habe es sich nicht leicht gemacht, das Amt des Oberbürgermeisters sei "eine erfüllende Tätigkeit" und er habe viele Weichen für die Entwicklung der Stadt gestellt, auf die er stolz sei. Zusammen mit seiner Frau, der ehemaligen Grünen-Landtagsabgeordneten Waltraud Ulshöfer, habe er über Weihnachten das Für und Wider abgewogen. Die Frage sei gewesen, ob er sich so lange verpflichten wolle, oder "ob man noch etwas anderes will". Zu kandidieren und den Posten nach vier Jahren abzugeben, sei für ihn keine Option.

Für die Zeit danach habe er keine Pläne, er werde nach 40 Jahren in der Partei aber nicht aufhören, "ein Homo politicus" zu sein, sagte er. Selbst Stuttgarts Grüne, in deren Räumen Kuhn seine Entscheidung am Dienstag bekannt gab, waren überrascht. "Das ist für uns alle ein Paukenschlag", sagte der Kreisvorsitzende Mark Breitenbücher. Er hätte sich gewünscht, dass Kuhn es noch einmal macht, respektiere aber seine Entscheidung. "Wir müssen damit leben." Die Grünen, die seit Mai 2019 stärkste Kraft im Gemeinderat sind, wollen in spätestens sechs Wochen eine Kandidatin oder einen Kandidaten präsentieren. Man habe Namen im Kopf, sagte Breitenbücher. Cem Özdemir, dessen Wahlkreisbüro direkt neben dem Büro des Kreisverbands liegt, dürfte einer davon gewesen sein. Der Bundestagsabgeordnete schloss das am Dienstagnachmittag aber mit einem Tweet aus: Er werde mit den Grünen "an der besten Lösung für ein grünes Stuttgart arbeiten", schrieb er. Dabei stehe er mit Rat zur Seite, "aber nicht als Kandidat". Auch Landtagspräsidentin Muhterem Aras wird als mögliche Kandidatin gehandelt.

Kuhn hat in seiner bisherigen Amtszeit viele große Themen bearbeitet, die Stuttgart noch lange beschäftigen werden: Der Kampf gegen die Luftverschmutzung, die Reduzierung des Autoverkehrs, das geplante neue Stadtviertel, das durch das Projekt Stuttgart 21 entsteht. Für die Grünen sind eine Vereinfachung des Tarifsystems im Nahverkehr und das 200-Millionen-Euro-Klimapaket, das der Gemeinderat im Dezember beschlossen hat, die größten Erfolge. In den verbleibenden zwölf Monaten will Kuhn noch die Opernsanierung auf den Weg bringen.