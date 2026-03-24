Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben Gespräche über die Bildung einer neuen Landesregierung aufgenommen. Die Teams mit den Verhandlern beider Parteien trafen sich am Morgen in Stuttgart zum ersten Mal zu einem Sondierungsgespräch im Haus der Katholischen Kirche in der Innenstadt. Die Parteivertreter gaben sich wortkarg beim Betreten des Gebäudes. Man werde „über die Zukunft des Landes sprechen“, sagte Grünen-Politiker Cem Özdemir. Auf die Frage, ob es heute nur ums Atmosphärische gehe oder bereits um konkrete Inhalte, sagte der Wahlsieger: „Das werden wir sehen.“
CDU-Landeschef Manuel Hagel sagte auf die Frage von Journalisten, ob er zuversichtlich sei, dass man auf einen Nenner komme: „Wir schauen mal.“ Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte der dpa auf die Frage, ob er von raschen Sondierungen ausgehe: „Ich weiß nicht, ob Geschwindigkeit das einzige Kriterium ist.“ Die Stimmung sei gut, so Strobl.
Bei sogenannten Sondierungsgesprächen loten die Parteien aus, ob sie genügend Gemeinsamkeiten finden, um eine Landesregierung zu bilden. Vor dem Auftakt der Gespräche hatte es auch bereits mehrere informelle Treffen von Özdemir und Hagel gegeben. Nächster Schritt nach Sondierungen ist in der Regel die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen.