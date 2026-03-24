Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben Gespräche über die Bildung einer neuen Landesregierung aufgenommen. Die Teams mit den Verhandlern beider Parteien trafen sich am Morgen in Stuttgart zum ersten Mal zu einem Sondierungsgespräch im Haus der Katholischen Kirche in der Innenstadt. Die Parteivertreter gaben sich wortkarg beim Betreten des Gebäudes. Man werde „über die Zukunft des Landes sprechen“, sagte Grünen-Politiker Cem Özdemir. Auf die Frage, ob es heute nur ums Atmosphärische gehe oder bereits um konkrete Inhalte, sagte der Wahlsieger: „Das werden wir sehen.“

CDU-Landeschef Manuel Hagel sagte auf die Frage von Journalisten, ob er zuversichtlich sei, dass man auf einen Nenner komme: „Wir schauen mal.“ Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte der dpa auf die Frage, ob er von raschen Sondierungen ausgehe: „Ich weiß nicht, ob Geschwindigkeit das einzige Kriterium ist.“ Die Stimmung sei gut, so Strobl.