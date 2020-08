Als erstes Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern am Montag in das neue Schuljahr gestartet. Erstmals seit der coronabedingten Schulschließung Mitte März sollten alle 152 700 Schülerinnen und Schüler wieder täglich zur Schule gehen. Um das Infektionsrisiko zu verringern, wurden die Schüler in feste Gruppen mit mehreren Jahrgängen eingeteilt, die sich in der Schule nicht begegnen sollen. Innerhalb der Gruppen sind die Abstandsregeln aufgehoben. Eine generelle Maskenpflicht an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen bestand bisher nicht - doch sie soll jetzt offenbar noch in letzter Minute nachgereicht werden. Am Dienstag will Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) dem Kabinett einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Mecklenburg-Vorpommern habe immer noch die geringsten Infektionszahlen und so solle es auch bleiben, sagte sie: "Ich halte es für gut, wenn wir auf Nummer sicher gehen."

Andere Bundesländer führen die Maskenpflicht dagegen schon vor Schulbeginn ein - als erstes Bundesland Hamburg. An weiterführenden Schulen müssen Schüler, Lehrer und Mitarbeiter künftig grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wie die Schulbehörde am Montag ankündigte. Während des Unterrichts dürfen die Schüler die Masken demnach ablegen. In den Fluren, während der Pausen und auf den Wegen über das Schulgelände sei das Tragen jedoch Pflicht. Die Grundschüler seien von der Regel ausgenommen, weil die Erkrankung Covid-19 in dieser Altersgruppe sehr selten vorkomme und die Kinder mit den Masken noch nicht fachgerecht umgehen könnten, hieß es. Am Donnerstag sollen in der Hansestadt erstmals wieder alle Kinder und Jugendlichen gleichzeitig zur Schule gehen.

In Nordrhein-Westfalen, wo am Mittwoch die Schule wieder beginnt, soll an weiterführenden Schulen sogar eine Maskenpflicht im Unterricht gelten - allerdings gilt die Regel vorerst nur bis 31. August. Dann soll neu entschieden werden, ob sie verlängert wird, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an. Soweit Lehrkräfte den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicherstellen können, gilt die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung auch für sie. An Grundschulen in NRW sollen Schüler die Masken nur im Gebäude tragen, nicht aber, wenn sie an ihren Plätzen sitzen. Am Wochenende hatte sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) für eine Maskenpflicht in Schulgebäuden ausgesprochen. Mehrere Bundesländer wie Berlin, Bayern und Baden-Württemberg hatten das bereits angekündigt.