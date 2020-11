Kanzlerin Angela Merkel will an diesem Dienstag in einer Videokonferenz mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der EU-Spitze über gemeinsame Initiativen gegen islamistischen Terrorismus sprechen. Das kündigte Merkel am Montag nach Angaben von Teilnehmern in der virtuellen Sitzung des CDU-Präsidiums an. An der Runde sollen auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel teilnehmen. Das Thema solle dann im EU-Innenministerrat an diesem Freitag vorangetrieben werden und auch beim nächsten EU-Gipfel besprochen werden.