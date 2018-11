22. November 2018, 18:48 Uhr Nach dem Brexit Vermessung des Spielraums

Der Text über die künftige Beziehung Großbritanniens zur EU soll vor allem der angeschlagenen Premierministerin May helfen - sie muss nun im britischen Parlament eine Mehrheit finden.

Von Matthias Kolb , Brüssel

Lob für die mit Brüssel formulierte Absichtserklärung für die Zeit nach dem Brexit: Die britische Premierministerin Theresa May am Donnerstag vor dem Regierungssitz in der Londoner Downing Street. (Foto: Jack Taylor/Getty Images)

Insgesamt 36 Seiten sollen ausreichen, um die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich für die Zeit nach dem Brexit zu skizzieren. Politische Erklärung heißt dieser Text, und nach dem Okay der beiden Verhandlungsteams wird es nun hochpolitisch: Jetzt sind die Staats- und Regierungschefs der EU-27 am Zug.

Diese Absichtserklärung ist, anders als der 585 Seiten lange Austrittsvertrag, völkerrechtlich nicht bindend. Deshalb bietet sie mehr Spielraum, um der innenpolitisch unter Druck stehenden britischen Premierministerin Theresa May zu helfen, eine Mehrheit im Parlament in London zu finden, damit der am 29. März 2019 wirksame Brexit halbwegs geordnet abläuft. Zugleich kämpfen manche für ihre Spezialinteressen.

May will am Samstag erneut nach Brüssel reisen, um mit EU-Kommissionspräsident Jean-Caude Juncker die offenen Fragen zu lösen: Spanien verlangt ein Veto-Recht für das britische Überseegebiet Gibraltar; zudem fordern Frankreich, Belgien, Dänemark und Portugal bessere Fischereirechte in britischen Gewässern. EU-Diplomaten wollen durch Zusatzprotokolle rechtzeitig Kompromisse finden, ehe am Sonntag der Sondergipfel beginnt, auf dem das Paket gebilligt werden soll.

Auch danach bliebe völlig unklar, wie es May gelingen soll, genügend Abgeordnete ihrer eigenen Partei beziehungsweise der Labour-Opposition zu überzeugen. Als Termin für die Abstimmung ist Mitte Dezember vorgesehen, anschließend muss das Europäische Parlament zustimmen. Dies gilt als sehr wahrscheinlich.

Mehrere Passagen sind Argumentationshilfen für die konservative Regierungschefin. In der Einleitung wird etwa betont, dass die Personenfreizügigkeit zwischen Großbritannien und der EU-27 endet und London künftig seine eigene Handelspolitik bestimmen kann. Die Partner streben eine "ehrgeizige, breite, tiefe und flexible Partnerschaft" an und bekennen sich zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie hohen Standards bei "freiem und fairem Handel, den Rechten von Arbeitnehmern sowie Verbraucher- und Umweltschutz".

Das heikle Thema Nordirland, das den Abschluss des Austrittsvertrags wochenlang verzögerte, wird drei Mal erwähnt. In Absatz 19 betonen beide ihre "Entschlossenheit", die umstrittene Auffanglösung (Backstop) durch "alternativen Regelungen" überflüssig zu machen. So soll eine Grenze mit Schlagbäumen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland verhindert werden. Um den fragilen Frieden, der seit dem Karfreitagsabkommen 1998 besteht, nicht zu gefährden, wollen beide das Aussöhnungsprogramm "Peace Plus" weiter finanzieren. Auf Seite 35 wird nochmals die Bedeutung der Nordirland-Frage betont. So will May versuchen, die zehn nordirischen Abgeordneten der DUP für sich zu gewinnen.

Im Kapitel zu den Wirtschaftsbeziehungen wird die "Schaffung eines Freihandelsgebiets" ohne Zölle, Abgaben und mengenmäßige Beschränkungen angestrebt. Ob Zoll- oder sonstige Kontrollen nötig sein werden, hänge davon ab, wie stark London den EU-Regeln folge. Gerade Deutschland wird darauf achten, dass die Integrität des Binnenmarkts nicht gefährdet wird.

Um die Beeinträchtigungen für die Bürger gering zu halten, sollen visafreie Reisen für "kurzzeitige Besuche" möglich sein. London soll weiter an EU-Programmen für Wissenschaft, Bildung und Kultur teilnehmen dürfen - die fälligen "fairen und angemessenen finanziellen Beiträge" müssen wie vieles noch ausgehandelt werden. Koordinieren soll die Gespräche ein "Gemeinsames Komitee"; zudem sollen hochrangige Vertreter "mindestens alle sechs Monate" über Fortschritte beraten.

In der Außen- und Sicherheitspolitik wollen beide eng kooperieren, um sich vor Terrorismus, Cyber-Attacken, Desinformationskampagnen sowie der Erosion der regelbasierten internationalen Ordnung zu schützen. In Institutionen wie der Nato und den Vereinten Nationen soll der Schulterschluss gesucht werden; zudem bekennen sich beide Seiten zum Pariser Klimaabkommen.