Die Bundeswehr zieht Konsequenzen aus dem Skandal um sexualisiertes Fehlverhalten, Drogen, Extremismus bei den Fallschirmjägern. Mit einem Aktionsplan für die Stärkung von Führungskultur und Dienstaufsicht reagiert der Inspekteur des Heeres, Christian Freuding, auf Vorfälle in der Luftlandestruppe. Das Maßnahmenpaket umfasst vier Handlungsfelder, darunter Beobachtungsbesuche, strukturelle Maßnahmen, verstärkte Prävention und Resilienz sowie Änderungen bei den militärischen Werdegängen. „Ich habe heute Morgen den Aktionsplan der Luftlandetruppe hier in Kraft gesetzt“, sagte der Generalleutnant in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Altenstadt in Oberbayern. Dort ist auch die Luftlande- und Lufttransportschule der Bundeswehr.
In der Luftlandebrigade 1 sei im Jahr 2025 ist eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Verstößen gegen Grundsätze der Inneren Führung, darunter teils schwerwiegende Dienstvergehen und Wehrstraftaten bekanntgeworden, heißt es in dem Plan, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Taten seien durch Angehörige verschiedener Laufbahnen begangen wurden.
„Sexualisiertes Fehlverhalten, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, extremistische Verhaltensweisen sowie eine in Teilen toxische militärische Gemeinschaft haben keinen Platz in der Bundeswehr und in unserem Heer“, schreibt Freuding in seinem Papier. Ende des Jahres soll es eine umfassende Überprüfung der Maßnahmen geben. Bis dahin soll es mindestens quartalsweise ein „Jour Fixe Luftlandetruppe“ der militärischen Führung geben.
Die Vorfälle bei den Fallschirmjägern waren durch Eingaben bei der damaligen Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) bekannt geworden. Freuding hatte Mitte Januar dem Verteidigungsausschuss berichtet, die Bundeswehr habe wegen in der Sache bislang neun Soldaten entlassen. Vier weitere Entlassungsverfahren seien eingeleitet. Nach dem Stand der Untersuchung werde von 55 Beschuldigten im Fallschirmjägerregiment 26 ausgegangen.