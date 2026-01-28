Die Bundeswehr zieht Konsequenzen aus dem Skandal um sexualisiertes Fehlverhalten, Drogen, Extremismus bei den Fallschirmjägern. Mit einem Aktionsplan für die Stärkung von Führungskultur und Dienstaufsicht reagiert der Inspekteur des Heeres, Christian Freuding, auf Vorfälle in der Luftlandestruppe. Das Maßnahmenpaket umfasst vier Handlungsfelder, darunter Beobachtungsbesuche, strukturelle Maßnahmen, verstärkte Prävention und Resilienz sowie Änderungen bei den militärischen Werdegängen. „Ich habe heute Morgen den Aktionsplan der Luftlandetruppe hier in Kraft gesetzt“, sagte der Generalleutnant in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Altenstadt in Oberbayern. Dort ist auch die Luftlande- und Lufttransportschule der Bundeswehr.

In der Luftlandebrigade 1 sei im Jahr 2025 ist eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Verstößen gegen Grundsätze der Inneren Führung, darunter teils schwerwiegende Dienstvergehen und Wehrstraftaten bekanntgeworden, heißt es in dem Plan, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Taten seien durch Angehörige verschiedener Laufbahnen begangen wurden.