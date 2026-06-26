Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat die Einigung von Bund und Ländern zur künftigen Finanzierung der Kommunen begrüßt, mahnt aber finanzielle Soforthilfen an. Bundeskanzler Friedrich Merz und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Donnerstag verabredet, dass der Bund künftig 80 Prozent der Kosten tragen werde, wenn er Städten, Gemeinden und Landkreisen neue Aufgaben überträgt. Krause spricht von einem „erfreulichen Paradigmenwechsel in den Beziehungen zwischen Bund und Kommunen“. Da die Vereinbarung nicht rückwirkend gilt, werde die akute Finanznot vieler Kommunen dadurch jedoch nicht gelindert, so Krause.
Auch die kommunalen Spitzenverbände sprechen von einem Schritt in die richtige Richtung, fordern aber eine schnelle Verbesserung der Finanzausstattung. „Bis potenzielle Reformen wirken, führt kein Weg daran vorbei, dass sich Bund und Länder noch auf eine Soforthilfe für die Kommunen verständigen, die das Problem des kommunalen Defizits von 30 Milliarden Euro angeht“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Städtetag, Landkreistag und dem Städte- und Gemeindebund. „Die kommunalen Haushalte kollabieren, wir haben nicht mehr viel Zeit.“