Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat die Einigung von Bund und Ländern zur künftigen Finanzierung der Kommunen begrüßt, mahnt aber finanzielle Soforthilfen an. Bundeskanzler Friedrich Merz und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Donnerstag verabredet, dass der Bund künftig 80 Prozent der Kosten tragen werde, wenn er Städten, Gemeinden und Landkreisen neue Aufgaben überträgt. Krause spricht von einem „erfreulichen Paradigmenwechsel in den Beziehungen zwischen Bund und Kommunen“. Da die Vereinbarung nicht rückwirkend gilt, werde die akute Finanznot vieler Kommunen dadurch jedoch nicht gelindert, so Krause.