Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Am späten Montagabend war in dem Zentrum in Ciudad Juarez ein Feuer ausgebrochen. Migranten werfen den Wachleuten vor, die später Verstorbenen nicht aus ihren Zellen gelassen zu haben. Ein Großteil der Toten stammte offenbar aus Guatemala und Honduras, wie die Außenministerin der beiden Länder mitteilten.