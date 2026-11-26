Die Protestaktion von Mitgliedern der Linksfraktion bei einer Bundestags-Veranstaltung mit Ex-Mossad-Chef David Barnea hat für die Abgeordneten Konsequenzen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat nach Angaben eines Sprechers die Bundestagsverwaltung angewiesen, Verfahren gegen die Beteiligten wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung einzuleiten (§ 44f Abgeordnetengesetz). Darüber seien alle Fraktionen informiert worden. Die betreffenden Abgeordneten würden dem vorgesehenen Verfahren entsprechend zeitnah angehört. Über jeden Einzelfall wird die Präsidentin nach Aufklärung des Sachverhalts entscheiden. Über das Thema beriet einen Tag nach dem Vorfall auch der Ältestenrat des Bundestages.

Der Sprecher verwies darauf, dass das Abgeordnetengesetz bei einer „nicht nur geringfügigen Verletzung der Hausordnung“ die mögliche Festsetzung eines Ordnungsgeldes in Höhe von 2000 Euro gegen ein Mitglied des Bundestages vorsehe. Klöckner sagte laut Mitteilung: „Dass Abgeordnete in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages andere Abgeordnete durch Blockade an ihrer parlamentarischen Arbeit hindern, ist ein neues Ausmaß - ein Tiefpunkt. Als Präsidentin des Hohen Hauses will und werde ich das nicht hinnehmen.“

Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video war zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür eines Sitzungssaales im Paul-Löbe-Haus des Bundestags setzen und Bilder hochhalten. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen seien. Barnea wird vorgeworfen, sich am Pager-Angriff auf die libanesische Terror-Miliz Hisbollah im September 2024 beteiligt zu haben. Damals waren zeitgleich Tausende tragbare Funkempfänger und Walkie-Talkies im Libanon explodiert, Dutzende Menschen wurden getötet und Tausende verletzt.