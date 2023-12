Die Bremer Landtagswahl vom 14. Mai ist vorläufig gültig und muss nicht wiederholt werden. Das hat das Wahlprüfungsgericht in Bremen am Dienstag entschieden. Das Gericht wies vier Einsprüche aus der im Land zerstrittenen AfD zurück. Die Partei war nicht zu der Wahl zugelassen worden. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Innerhalb von zwei Wochen nach der Zustellung des Beschlusses kann mit einer Beschwerde der Staatsgerichtshof angerufen werden. Gegen die Bürgerschaftswahl waren insgesamt acht Einsprüche eingegangen. Am 7. November hatte das Gericht bereits vier zurückgewiesen.