Sechseinhalb Wochen vor der Bundestagswahl haben die Grünen im Berliner Bezirk Pankow ihren Direktkandidaten für den gleichnamigen Wahlkreis ausgetauscht. Bei einer Versammlung am Abend beschlossen sie, am 23. Februar statt des Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar Julia Schneider, die seit 2021 im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, ins Rennen zu schicken. Hintergrund für die Entscheidung sind Belästigungsvorwürfe gegen Gelbhaar, die der Politiker zurückweist, als „Lüge“ bezeichnet und gegen die er sich juristisch wehrt. Bei der Wahlversammlung kandidierten drei Bewerber, darunter Gelbhaar selbst. Am Ende setzte sich Schneider mit 74,3 Prozent durch. Mitte November war noch Gelbhaar mit 98,4 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten der Grünen für Pankow gewählt worden. Er sitzt seit 2017 im Bundestag und hatte bei der Wahl 2021 das Direktmandat gewonnen. Seine Karriere im Parlament steht damit vor dem Ende, da er nicht auf der Landesliste seiner Partei steht.