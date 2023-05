© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Habeck selbst hatte nach der Sitzung in der sogenannten Trauzeugenaffäre gesagt, alle Fragen seien beantwortet, hier und da müsse man aber wohl noch mal nachlegen. Er will an seinem Staatssekretär Graichen festhalten. CDU und AfD fordern dessen Rücktritt. Die Vorprüfung eines dienstrechtliches Verfahren wegen beamtenrechtlicher Verfehlungen müsse schnell eingeleitet werden, so FDP-Energieexperte Michael Kruse.