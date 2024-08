Der Chef der SPD-Jugendorganisation, Philipp Türmer, sieht in den Aussagen des Grünen-Chefs Omid Nouripour zur Ampelkoalition ein Manöver mit Blick auf die kommende Bundestagswahl. „Ich begreife das als eine Initiativbewerbung der Grünen, in der nächsten Regierungskoalition mit der CDU zusammenzuarbeiten“, sagte der Juso-Chef im Deutschlandfunk. Die SPD kämpfe hingegen dafür, dass die nächste Bundesregierung nicht von der CDU und deren Parteivorsitzenden Friedrich Merz angeführt werde. Der Parteichef der Grünen hatte am Sonntag im Sommerinterview der ARD die Ampelkoalition als „politische Übergangslösung“ nach der Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnet. Türmer geht nach eigenen Worten davon aus, dass die Koalition aus SPD, FDP und Grünen nicht die nächste Bundesregierung stellen wird, weil die Liberalen nicht wieder in den Bundestag einziehen würden.