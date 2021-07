Bundesinnenminister Horst Seehofer hat in der Aufarbeitung des tödlichen Messerangriffs von Würzburg Selbstkritik geäußert. Mit Blick auf den mutmaßlichen Täter, einen 24-jährigen Somalier, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin, wenn jemand sechs Jahre lang rechtmäßig in Deutschland sei und in einem Obdachlosenheim lebe, sei eine Integration offenbar nicht erfolgreich gewesen. Entsprechende Bemühungen seien gescheitert, "und damit auch in einem Fall unsere Politik. Dann müssen wir die Integrationsmaßnahmen verbessern." Der Mann, der seit 2015 in Deutschland ist, hatte am 25. Juni in Würzburg mit einem Messer drei Frauen getötet. Vier weitere Frauen, ein Kind und ein Jugendlicher wurden verletzt.