Bundeskanzler Friedrich Merz hat die neue US-Sicherheitsstrategie als für Europa in Teilen inakzeptabel kritisiert und Präsident Donald Trump aufgefordert, auf Alleingänge zu verzichten. Manches in der Strategie sei „nachvollziehbar, manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus europäischer Sicht inakzeptabel“, sagte Merz bei einem Besuch in Mainz. Dies bestätige seine Einschätzung, „dass wir in Europa und damit auch in Deutschland sicherheitspolitisch sehr viel unabhängiger werden müssen von den USA“. „America First“ sei legitim, so Merz, doch „America Alone“ könne nicht im Interesse der USA sein. „Ihr braucht auf der Welt auch Partner und einer der Partner kann Europa sein“, habe er den Amerikanern gesagt, so Merz. „Wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner.“ Die US-Strategie warnt, Europa stehe aufgrund jahrzehntelangen wirtschaftlichen Niedergangs sowie politischer und kultureller Fehlentwicklungen vor einer „zivilisatorischen Auslöschung“. Merz sagte zudem, dass er Trump für 2026 nach Deutschland eingeladen habe.