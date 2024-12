Innerhalb von nur zehn Tagen haben syrische Rebellen zunächst Aleppo und am Sonntag auch Damaskus erobert. Die syrische Armee galt einst als eine der stärksten im Nahen Osten, jetzt war sie nicht mehr in der Lage, sich der Offensive entgegenzustellen. Dem nach Moskau geflohenen Diktator Baschar al-Assad fehlte die Unterstützung aus Russland, Iran sowie die Loyalität seiner Soldaten um sich noch länger an der Macht zu halten.