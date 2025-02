Nach der mutmaßlich antisemitisch motivierten Messerattacke am Berliner Holocaust-Mahnmal hat der Opferbeauftragte des Bundes, Roland Weber, die Betreuung der Betroffenen übernommen. Der brutale Messerangriff vom vergangenen Freitag sei zutiefst menschenverachtend und verstörend gewesen, erklärte Weber am Dienstag in Berlin. Am Montag hatte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Weber ist auch Opferbeauftragter des Landes Berlin. Ein 30-jähriger Tourist aus Spanien war am Freitag im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 19-jähriger Syrer, der als anerkannter Flüchtling in Deutschland lebt. Er wurde noch am Freitagabend in der Nähe des Tatorts festgenommen. Auch mehrere Zeugen wurden unmittelbar nach der Tat von Rettungskräften betreut.