Die Bundesregierung will offenbar afghanische Migranten, die eine potenzielle Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Deutschland darstellen, wieder in ihr Herkunftsland abschieben. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, lässt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) intensiv prüfen, wie Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan wieder vorgenommen werden können. Mit dem Krisenland müssten dazu entsprechende Modalitäten wie die Ausstellung von Dokumenten sowie die konkreten Rückführungsverfahren vereinbart werden, hieß es. Probleme bereiteten zudem die schwierige Sicherheitslage und das Fehlen einer international anerkannten Regierung. Nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hatte die Bundesregierung einen Abschiebestopp nach Afghanistan verhängt. Deutschland erkennt die De-facto-Regierung der radikalislamischen Gruppe nicht an.