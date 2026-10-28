Drei Tage nach dem Sturz des Langzeitherrschers Aleksandar Vučić nach der Parlamentswahl am Sonntag rollt die serbische Staatsanwaltschaft Medienberichten zufolge bislang politisch blockierte Fälle von größtem öffentlichen Interesse auf. Nach Informationen der Tageszeitung Danas handelt es sich dabei auch um die im Sand verlaufenen Ermittlungen zum Einsturz des Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad, bei dem am 1. November 2024 16 Menschen ums Leben gekommen waren. Die Tragödie von Novi Sad führen Experten und die Öffentlichkeit auf die Korruption und Inkompetenz der Vučić-Regierung zurück. Knapp vor dem zweiten Jahrestag ist noch niemand angeklagt.