3. September 2018, 18:54 Uhr Mynamar Sieben Jahre Haft für eine Recherche

Ein Gericht in Myanmar verurteilt Reuters-Reporter, die ein Massaker der Armee an der Rohingya-Minderheit aufdeckten.

Von Arne Perras , Singapur

Vom Gericht sofort ins Gefängnis: Reuters-Reporter Kyaw Soe Oo. (Foto: Thein Zaw/dpa)

Das Urteil gegen zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters in Myanmar hat scharfe internationale Kritik ausgelöst. Gegen die beiden Reporter Kyaw Soe Oo, 28, und Wa Lone, 32, wurden am Montag in der Wirtschaftsmetropole Yangon jeweils siebenjährige Haftstrafen verhängt. Das Gericht befand die beiden Angeklagten für schuldig, sich während ihrer Arbeit illegal geheime Papiere beschafft zu haben. Kritiker prangerten das Verfahren als politischen Prozess zur Gängelung der Presse an.

"Die Gerichte Myanmars zeigen sich bereit, jene mundtot zu machen, die über Grausamkeiten des Militärs berichten", kritisierte Brad Adams, Direktor der Asienabteilung von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. "Heute ist ein trauriger Tag für Myanmar", sagte Reuters-Chefredakteur Stephen Adler. Die US-Botschaft schrieb via Twitter, das Urteil sei "sehr beunruhigend für alle, die so hart für die Pressefreiheit und den Übergang Myanmars zur Demokratie gekämpft haben".

Das Gesetz, auf dessen Basis die Journalisten verurteilt wurden, stammt aus der Kolonialzeit

Die beiden Journalisten hatten zu einem Massaker in Rakhine an Angehörigen der muslimischen Rohingya-Minderheit recherchiert. Die Verteidigung argumentierte, dass die beiden Journalisten von Sicherheitskräften absichtlich in eine Falle gelockt worden seien, Indizien und Zeugenaussagen wiesen darauf hin, dass Polizisten den Angeklagten bei einem Treffen Material untergeschoben hatten, um sie umgehend danach für den Besitz angeblich geheimer Dokumente zu verhaften. Das Urteil stützt sich auf ein Gesetz aus der Kolonialzeit zum Schutz von Staatsgeheimnissen, das einst die britische Imperialmacht zur Unterdrückung von Gegnern nutzte. Kyaw Soe Oos Ehefrau brach nach der Urteilsverkündung zusammen, als sie zusammen mit anderen schockierten Angehörigen, Journalisten und Diplomaten den Gerichtssaal verließ. Die Reporter, beide Väter von kleinen Kindern, wurden in Handschellen abgeführt. Wa Lone, dessen Frau vor wenigen Wochen ein Mädchen zur Welt brachte, sagte, er und sein Kollege würden dem Urteil "mutig" entgegentreten, der Verteidiger der beiden Journalisten, Khin Maung Zaw, kündigte an, Rechtsmittel einzulegen.

Das Militär in Myanmar ist Völkermordvorwürfen durch die Vereinten Nationen ausgesetzt, die Armee soll schwerste Verbrechen an der muslimischen Minderheit zu verantworten haben, 700 000 Rohingya waren im Herbst 2017 bei einer Militäroffensive vertreiben worden, die offiziell dazu diente, Rebellen zu jagen. Eine Expertengruppe der UN forderte vor einer Woche, dass sechs Generäle vor einem internationalen Tribunal angeklagt werden sollen.