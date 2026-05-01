In Myanmar soll die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi vom Gefängnis in den Hausarrest verlegt worden sein. Dies gab der staatliche Fernsehsender MRTV am Donnerstag bekannt. Präsident Min Aung Hlaing habe die verbleibende Haftstrafe der 80-Jährigen in einen Hausarrest umgewandelt. Kim Aris, der Sohn der früheren Regierungschefin, sagte hingegen auf Facebook, er habe keine weiteren Informationen. Er fordere „verifizierte Informationen“, dass seine Mutter am Leben sei, sowie „die Möglichkeit, mit ihr zu kommunizieren und sie in Freiheit zu sehen.“ Der Sender MRTV veröffentlichte ein Foto von Suu Kyi auf einer Holzbank sitzend. Sie ist in einer weißen Bluse und einem blauen Wickelrock gekleidet, während ihr zwei uniformierte Männer gegenübersitzen. Seit langem hat es keine Bilder mehr von Suu Kyi gegeben, sie war seit Jahren weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. In einem Interview mit dem britischen Sender BBC bezeichnete Aris das Bild als jedoch bedeutungslos, da es 2022 aufgenommen worden sein soll.