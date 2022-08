Ein von der Militärjunta kontrolliertes Gericht in Myanmar hat die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu weiteren sechs Jahren Haft verurteilt. Die Strafe gegen die 77-Jährige sei am Montag wegen vier Fällen von Korruption verhängt worden, sagten mit dem Prozess vertraute Quellen der Deutschen Presse-Agentur. Demnach wurde die Friedensnobelpreisträgerin für schuldig befunden, unter anderem Gelder einer wohltätigen Stiftung veruntreut zu haben. Suu Kyi bestritt die Vorwürfe. Die 77-Jährige ist seit Juni in Einzelhaft, nachdem sie im Zuge des Militärputsches vom Februar 2021 zunächst unter Hausarrest gestellt worden war. Die Verfahren finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Menschenrechtler sprechen von einem Schauprozess. Die Generäle begründeten den Putsch mit angeblichem Betrug bei der Wahl im November 2020, die Suu Kyi gewonnen hatte. Beweise legten sie keine vor. Seither versinkt das frühere Birma in Chaos.