Manchmal wirkt es wie eine Karikatur von Demokratie, wenn Gewaltherrscher Wahlen ankündigen, so wie derzeit in Myanmar. Wozu der Aufwand, fragt man sich. Parteien vorstellen, Wahlzettel drucken, Kabinen aufstellen, Ergebnisse verkünden. So wird es auch in Russland gemacht, in Pakistan, sogar in Nordkorea. Dabei wird im besten Fall eine Simulation von Demokratie aufgeführt.