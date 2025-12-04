Manchmal wirkt es wie eine Karikatur von Demokratie, wenn Gewaltherrscher Wahlen ankündigen, so wie derzeit in Myanmar. Wozu der Aufwand, fragt man sich. Parteien vorstellen, Wahlzettel drucken, Kabinen aufstellen, Ergebnisse verkünden. So wird es auch in Russland gemacht, in Pakistan, sogar in Nordkorea. Dabei wird im besten Fall eine Simulation von Demokratie aufgeführt.
Myanmar: Eine Scheinwahl mit Segen der Trump-Regierung
In Myanmar veranstaltet die Militärjunta ab Ende Dezember eine Wahl – dabei kontrollieren Rebellen das halbe Land. Wozu die Schau, fragen Kritiker? Eine Antwort ist wohl in Washington zu finden.
Von David Pfeifer, Bangkok
In Myanmar tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg gegen die Militärjunta. Aung San Suu Kyi ist verschwunden, Millionen sind auf der Flucht, die chinesischen Triaden teilen sich das Land auf. Von Menschen, die noch an die Demokratie glauben – und für sie sterben.
