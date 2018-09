13. September 2018, 18:50 Uhr Myanmar Verhaltene Selbstkritik

Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gibt zu, dass der Umgang mit den Rohingya "besser" hätte ausfallen können.

Übt sich in dezenter Selbstkritik: Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. (Foto: Kham/AFP)

Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat die Inhaftierung zweier Reuters-Journalisten vehement gegen internationale Kritik verteidigt. "Sie wurden nicht inhaftiert, weil sie Journalisten sind, sondern weil sie gegen das Gesetz verstoßen haben", sagte Suu Kyi am Donnerstag in Hanoi. Verhaltene Selbstkritik übte die Friedensnobelpreisträgerin hingegen am Umgang mit der Minderheit der Rohingya: Dieser hätte - im Nachhinein betrachtet - "besser" ausfallen können. Zwei myanmarische Mitarbeiter der Agentur Reuters, der 32 Jahre alte Wa Lone und der 28-jährige Kyaw Soe Oo, sind Anfang September zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Sie hatten über die Tötung von zehn muslimischen Rohingya berichtet. Basierend auf einem Gesetz aus der Kolonialzeit wurden sie für schuldig befunden, "Staatsgeheimnisse" verraten zu haben.