Die Vereinten Nationen kritisieren die USA dafür, die Sanktionen gegen Unterstützer der Militärjunta aufgehoben zu haben. „Das ist ein großer Rückschritt für die internationalen Bemühungen, Leben zu retten, indem der Zugang der mörderischen Junta zu Waffen eingeschränkt wird“, sagte der Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Myanmar, Tom Andrews, am Mittwoch. Alle von den US-Sanktionslisten gestrichenen Unternehmen seien in die Vermittlung von Waffen sowie von Rohstoffen und Technologie für die Produktion von Waffen, Munition und Ausrüstung des Militärs der Junta verwickelt gewesen. In der vergangenen Woche hatte das US-Finanzministerium offiziell die Sanktionen gegen mehrere Unternehmen und Einzelpersonen in Myanmar auf, die zuvor wegen der Unterstützung des Verteidigungssektors der Junta in Myanmar eingestuft worden waren.