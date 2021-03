In Myanmar sind bei Protesten gegen die Militärmachthaber zwei Menschen getötet worden. Die Polizei habe in der Stadt Myitkyina im Norden des Landes auf Demonstranten geschossen, berichteten Augenzeugen am Montag. Die beiden Toten seien in den Kopf getroffen worden, mehrere Menschen seien verletzt worden. Besorgt und schockiert über die Gewalt gegen Demonstranten zeigte sich der schwedische Modehändler H&M, der in Myanmar Bekleidung fertigen lässt. Weitere Aufträge an Firmen in dem Land würden zunächst nicht mehr erteilt, erklärte die weltweit zweitgrößte Modekette.