Aus Protest gegen das brutale Vorgehen der Militärjunta in Myanmar haben Demokratie-Verfechter am Dienstag Straßen, Bürgersteige und Haltestellen in Yangon mit roter Farbe bespritzt. Sie sprühten Botschaften an Wände wie "Das Blut ist nicht getrocknet". Das Militär nahm eine weitere Politikerin der NDL-Partei von Aung San Suu Kyi in Yangon fest, berichtete die Zeitung The Irrawaddy. Aus dem Umfeld der 75-Jährigen hieß es, die Armee habe sie ohne triftigen Grund mitgenommen, "wir sind zutiefst besorgt, weil es Fälle gab, wo NDL-Mitglieder schlimm gefoltert wurden". In den vergangenen Wochen starben mehrere NDL-Angehörige nach ihrer Festnahme. Die Leichen trugen Spuren schwerer Misshandlung. Erst am Dienstag sei ein 50-Jähriger wenige Stunden nach Haftentlassung gestorben, so The Irrawaddy.