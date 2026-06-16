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Myanmar„Diese Regierung will nichts, was sie nicht kontrollieren kann“

Lesezeit: 5 Min.

Im Vielvölkerstaat Myanmar kämpfen diverse Rebellengruppen für jeweils regionale Interessen. Um Myanmar als Ganzes gehe es dabei nie, sagt Lalita Hanwong.
Im Vielvölkerstaat Myanmar kämpfen diverse Rebellengruppen für jeweils regionale Interessen. Um Myanmar als Ganzes gehe es dabei nie, sagt Lalita Hanwong. AFP

In Myanmar tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg, der bis nach Thailand ausstrahlt. Die Expertin Lalita Hanwong über Nachbarn im Dilemma, eine düstere Zukunftsdrohung – und die Eifersucht eines Generals auf Aung San Suu Kyi.

Interview von Thomas Hahn, Bangkok

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Vor einem halben Jahrzehnt putschte in Myanmar die Militärjunta gegen die gewählte Regierung unter der Leitung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Der damals federführende General Min Aung Hlaing ist heute Präsident, hervorgegangen aus einer Scheinwahl, wie Kritiker sagen. Die Menschen im Land leiden weiter, unter einer geschwächten Wirtschaft und einem Bürgerkrieg, der kein Ende nimmt. Die Historikerin und Politikanalystin Lalita Hanwong erklärt, warum Myanmar so isoliert ist – und wohin es abzurutschen droht.

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SZ PlusVon Thomas Hahn

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