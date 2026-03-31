Am Montag schlüpfte der Machtmensch Min Aung Hlaing, 69, noch einmal in seine Generaluniform mit den vielen Verdienstorden. Anlass war sein Rücktritt als Militärchef in Myanmar nach 15 Jahren. In der Hauptstadt Naypyidaw fand eine Zeremonie mit Parade und Salutschüssen statt, über die Myanmars Staatsmedien demütig berichteten.
SüdostasienMyanmars Diktator will die Rolle des Präsidenten spielen
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Junta-Chef Min Aung Hlaing möchte die Militärregierung wie eine gewählte Zivilregierung aussehen lassen – die jedoch wohl die Macht des Militärs absichern wird. Was bedeutet das für das Bürgerkriegsland?
Von Thomas Hahn, Delhi
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