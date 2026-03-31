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SüdostasienMyanmars Diktator will die Rolle des Präsidenten spielen

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Min Aung Hlaing (links) übergibt General Ye Win Oo in Naypyidaw zusammen mit einer Flagge seinen Posten als Militärchef.
Min Aung Hlaing (links) übergibt General Ye Win Oo in Naypyidaw zusammen mit einer Flagge seinen Posten als Militärchef. Myanmar Military True News Infor/via REUTERS

Junta-Chef Min Aung Hlaing möchte die Militärregierung wie eine gewählte Zivilregierung aussehen lassen – die jedoch wohl die Macht des Militärs absichern wird. Was bedeutet das für das Bürgerkriegsland?

Von Thomas Hahn, Delhi

Am Montag schlüpfte der Machtmensch Min Aung Hlaing, 69, noch einmal in seine Generaluniform mit den vielen Verdienstorden. Anlass war sein Rücktritt als Militärchef in Myanmar nach 15 Jahren. In der Hauptstadt Naypyidaw fand eine Zeremonie mit Parade und Salutschüssen statt, über die Myanmars Staatsmedien demütig berichteten.

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