Am Montag schlüpfte der Machtmensch Min Aung Hlaing, 69, noch einmal in seine Generaluniform mit den vielen Verdienstorden. Anlass war sein Rücktritt als Militärchef in Myanmar nach 15 Jahren. In der Hauptstadt Naypyidaw fand eine Zeremonie mit Parade und Salutschüssen statt, über die Myanmars Staatsmedien demütig berichteten.