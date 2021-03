In Myanmar wirft die Militärführung der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi Bestechlichkeit vor. Sie habe in ihrer Amtszeit illegale Zahlungen von insgesamt 600 000 Dollar sowie Gold entgegengenommen, sagte Brigadegeneral Zaw Min Tun, der als Sprecher der Militärregierung fungiert, am Donnerstag in der Hauptstadt Naypyitaw. Auch Präsident Win Myint sei an Korruption beteiligt. Die Vorwürfe sind die bislang schwersten, die das Militär gegen die abgesetzte zivile Führung erhoben hat. Für eine Rückkehr zur Demokratie und gegen den Militärputsch am 1. Februar protestierten erneut viele Menschen in mehreren Städten. Acht Demonstranten wurden nach Angaben und örtlichen Medien getötet.