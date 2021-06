Die Armee von Myanmar nimmt laut Berichten zunehmend katholische Kirchen ins Visier, führt Razzien in Gotteshäusern durch und nimmt Priester fest. In den Unionsstaaten Kayah und Shan im Osten seien acht katholische Kirchen von Artillerie der Armee beschossen und zerstört oder beschädigt worden, berichtet das Nachrichtenportal Myanmar Now. "Sie wissen, dass bei uns Alte, Kinder und Frauen untergekommen sind. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich ihnen sagen soll. Das sind einfach geplante, vorsätzliche Aktionen", sagte ein Priester aus Kayah, der an Gesprächen mit Armeevertretern teilnahm. In den Teilstaaten Kayah, Karen, Kachin stellen Christen zwischen 40 und 80 Prozent der Bevölkerung.