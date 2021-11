Infanterie-Soldaten des myanmarischen Militärs beim Einsatz gegen Proteste in Yangon.

Die Junta in Myanmar ist international isoliert, und die Generäle führen weiter Krieg gegen das eigene Volk. Doch wie sieht es eigentlich innerhalb des Militärs aus?

Von David Pfeifer, Bangkok

Am Dienstag hat ein Gericht in Myanmar Aung San Suu Kyi angehört, weitere Anklagepunkte wurden verlesen, etwa ein Dutzend sind es mittlerweile - und die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ob die Nobelpreisträgerin und ehemalige regierende Staatsrätin jemals verurteilt werden wird, ist unklar. Sicher scheint zu sein, dass die 76-Jährige nicht freikommen wird, solange die Junta an der Macht bleibt.